Sei ancora svincolato? Vieni a giocare da noi | De Gea in Serie A per la salvezza: sta accadendo l’impossibile

Svolta clamorosa per il futuro del portiere spagnolo, che dopo un anno passato a guardare è pronto a rimettersi in gioco in questo club.

E’ passato ormai più di un anno da quando David De Gea ha giocato la sua ultima partita. L’estremo difensore spagnolo dopo la scadenza del contratto con il Manchester United non ha trovato una nuova squadra, rimanendo così svincolato. In realtà le proposte per lui non sono mancate, sia dall’Arabia Saudita che da altri club e campionati più competitivi. Tuttavia il portiere ha deciso di declinare tutte le offerte.

Non è da escludere che il 33enne, il quale, considerando anche il ruolo, può avere ancora diversi anni di carriera ad alti livelli, abbia deciso di restare fermo per una stagione di proposito. Non avendo annunciato il suo ritiro dunque è molto probabile che in estate il classe 1990 trovi una nuova squadra che lo faccia rimettere in gioco.

La notizia dell’ultima ora infatti riguarda proprio questo. A quanto pare una società di Serie A è pronta ad offrire un contratto all’ex Red Devils, affidandogli così i guantoni da titolare. Tutto molto bello dunque, se non fosse per una particolarità del club in questione: questo infatti lotta per la salvezza.

De Gea in Serie A, ecco dove

Sembra ormai cosa fatta il passaggio di Michele Di Gregorio alla Juventus. Da diverse settimane ormai il 26enne pare avere un accordo con la Vecchia Signora per il suo trasferimento in bianconero, e a breve dovrebbero arrivare anche le firme e l’ufficialità che sancirà il suo trasferimento a Torino.

E’ chiaro che un dirigente del calibro di Adriano Galliani abbia già cominciato a pensare da tempo a come sostituire quello che secondo alcuni è stato il miglior portiere del campionato che si è appena concluso, e l’ad sembrerebbe intenzionato a virare su un profilo del calibro di David De Gea.

Il Monza può prendere lo spagnolo?

Al netto del fatto che sia svincolato, le difficoltà per il club brianzolo nel prendere De Gea sarebbero non poche. In primis ci sarebbe la questione riguardante l’ingaggio, che al Manchester United era molto elevato per il portiere.

In secondo piano poi convincere un elemento del suo calibro a trasferirsi in una realtà come quella della squadra lombarda sarebbe impresa non da poco. Anche se, l’anno sabbatico che si è concesso, potrebbe indurlo ad accettare un progetto del genere.