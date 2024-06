Se siamo tutti d’accordo, possiamo procedere alle firme: scambio Milan-Newcastle | Tutto chiuso in un attimo

Nuovo affare in vista tra i rossoneri e il club inglese dopo quello che la scorsa estate ha portato Sandro Tonali in Premier League.

La scorsa estate a sorpresa il Milan lasciava partire quello che sarebbe dovuto essere il suo simbolo e capitano per almeno i prossimi 10 anni. Sandro Tonali infatti si è trasferito al Newcastle portando oltre 60 milioni di euro nelle casse rossonere. Una cessione importante, che però ha garantito l’ingresso di un enorme capitale economico per il club sette volte campione d’Europa, e che se vogliamo si è rivelata un’operazione piuttosto azzeccata.

Il centrocampista ex Brescia infatti dopo pochi mesi dall’inizio della sua nuova avventura infatti è stato squalificato per ben 10 mesi a causa della lunga vicenda legata al calcioscommesse, ed ha passato praticamente tutta la sua prima stagione ai box. Il suo ritorno però è imminente, e a partire dal prossimo 28 agosto il giocatore potrà tornare a disposizione della squadra.

Dunque dopo questo importante affare le due società sono pronte a tornare a lavorare insieme, ma questa volta la tipologia di trattativa sarebbe ben diversa. Milan e Newcastle infatti stanno trattando sulla chiusura di uno scambio clamoroso, che vede al centro due fuoriclasse assoluti.

Ecco chi lascia Milano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i Magpies sono pronti a sferrare l’attacco per portare al St James’ Park Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco è reduce da una stagione piuttosto deludente, ma le sue qualità non sono di certo in dubbio. E’ proprio per questo motivo dunque che i bianconeri vorrebbero comprare il suo cartellino.

Al momento è difficile ragionare su una possibile valutazione economica legata al giovane calciatore tedesco, ed è per questo motivo che il Newcastle, piuttosto di presentare un’offerta economica alla società milanese, sembra essere deciso ad inserire nella trattativa un grande nome, che sta facendo già venire l’acquolina in bocca dalle parti di Milanello.

Thiaw in Premier, il top player fa il percorso inverso

A quanto pare il Newcastle ha offerto in cambio di Thiaw il cartellino di Kieran Trippier. Il terzino destro inglese può essere un buon profilo per il Diavolo, alla ricerca di un sostituto di livello che possa far rifiatare Davie Calabria.

Tuttavia il valore del suo cartellino, non proprio elevato, implicherebbe comunque il club inglese a dover mettere sul piatto tanti soldi per far andare in porto la trattativa.