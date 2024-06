Lo vendiamo, ma vogliamo la recompra: l’Inter fa l’operazione perfetta | Cessione entro 15 giorni

Grande trattativa portata a termine dal club meneghino, che lascia andare il calciatore mantenendone comunque il controllo assoluto.

L’Inter sta lavorando parecchio in chiave mercato. L’obiettivo del club meneghino è quello di confermarsi in Italia, magari provando a difendere lo scudetto conquistato qualche mese fa, e di fare bene anche in Europa. Se due stagioni fa i nerazzurri sono riusciti a raggiungere la finale di Champions League, in quella conclusasi da poco la squadra di Simone Inzaghi ha quasi toppato, uscendo agli ottavi con l’Atletico Madrid.

Sono diverse dunque le operazioni che la società milanese sta portando a termine. Dopo aver acquistato a parametro zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, Beppe Marotta si sta muovendo anche su altri nomi per rafforzare la rosa. Anche sulle operazioni in uscita però la Beneamata si sta mettendo in moto, provvedendo a piazzare qualche esubero. Oltre a ciò poi ci sono alcune situazioni particolari da gestire.

E’ il caso della vendita di alcuni profili molto interessanti, magari giovani, che possono esplodere da un momento all’altro. Uno di questi in particolare è praticamente ad un passo dall’addio, ma il club nerazzurro ha impiantato l’operazione perfetta sotto tutti i punti di vista. Essendo un ragazzo di grande prospettiva, per mantenere il controllo assoluto su di lui la società interista ha deciso di inserire nel suo contratto una clausola di recompra.

Addio con recompra per il giocatore

Uno dei primi obiettivi del nuovo Torino allenato da mister Paolo Vanoli è Francesco Pio Esposito. Il ragazzo classe 2005 ha disputato una buona stagione in prestito allo Spezia, ed è pronto per palcoscenici migliori.

Per questo proprio i granata si starebbero muovendo per portarlo sotto la Mole. Dal canto suo l’Inter non è ancora decisa a puntare su di lui per la prima squadra, ma conosce bene le qualità del prodotto del proprio settore giovanile, e per questa ragione, pur se sembra disposta a cederlo, vuole inserire una clausola di recompra nel suo contratto.

Non solo il Torino su di lui: ecco la preferenza dell’Inter

Il giovane centravanti però non è solo nel mirino della società di Urbano Cairo. Su di lui infatti ci sono le mire anche di Sampdoria, Lecce, Cagliari e Genoa.

Con tutta probabilità però l’ultima parola sulla sua prossima destinazione spetterà proprio al club milanese, che lo venderà alla squadra che permetterà di inserire la clausola di riacquisto.