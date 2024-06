Con noi torni Re: dal Manchester United… al Como | Fabregas lo mette in attacco con Belotti

Il club neopromosso in Serie A è pronto a costruire una squadra e un reparto offensivo da sogno, formando una coppia mostruosa.

Il Como ha intenzione di fare le cose per bene. Neopromosso nel massimo campionato italiano nella stagione che si è appena conclusa, il club lombardo non ha alcuna voglia di fare da comparsa, anzi. Il grande patrimonio economico della società farà sì che venga costruita una squadra altamente competitiva, e che possa addirittura puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza.

Basti pensare che diverse fonti riportano di un interesse della squadra allenata da Cesc Fabregas nei confronti di nomi altisonanti, come ad esempio Sergio Ramos e Luka Modric. La cosa certa fino ad ora però è che i Lariani hanno messo a segno il primo colpo di una campagna acquisti che si preannuncia a dir poco frizzante. Si tratta di Andrea Belotti, prelevato dalla Roma per circa 4 milioni e mezzo di euro e che si prepara a guidare l’attacco dei comaschi il prossimo anno.

La notizia arrivata nelle ultime ore però riguarda proprio la clamorosa possibilità per il Como di prendere un altro attaccante di valore, che vada a comporre con il Gallo una coppia offensiva di tutto rispetto. Si tratta di un calciatore del Manchester United, pronto a riproporsi ad alti livelli e a far sognare la piazza.

Un attacco da sogno con lui e Belotti

Dopo diversi anni, Antony Martial lascerà il Manchester United a causa della scadenza del suo contratto che, questa volta, il club ha deciso di non rinnovare. Per questa ragione dunque a breve il calciatore francese sarà svincolato e quindi disponibile al trasferimento a titolo gratuito.

A condizioni del genere un profilo come il suo può far gola a diverse società, e tra queste c’è anche il Como, il quale come detto vuole portare sulle rive del lago diversi elementi di spessore.

Il Como ci crede, ma occhio alla concorrenza

Il club lariano dunque spera fortemente di poter portare alla corte di Cesc Fabregas un elemento del calibro del 28enne ex Red Devils. Tuttavia c’è un ostacolo importante che è dato dalla concorrenza presente sul giocatore.

Martial piace a diversi club, in particolar modo dell’Arabia Saudita, pronti ad offrirgli delle cifre esagerate per convincerlo a firmare. Allo stesso modo poi attenzione anche alla possibilità di vederlo in Serie A con un’altra maglia, come quella della Fiorentina o del Milan.