Zirkzee prende il telefonino e lo chiama: adesso facciamo così | Decisione presa su Milan e Manchester United

Joshua Zirkzee è l’uomo mercato di questa lunga estate. Il centravanti olandese del Bologna sembra destinato a lasciare i rossoblu felsinei

I primi giorni di questo mercato estivo sono segnati da un sostanziale immobilismo. Finora solo l’Inter, tra le grandi, ha ufficializzato due acquisti di spessore, peraltro a parametro zero come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Due operazioni fortemente volute dal neo presidente Beppe Marotta.

Anche il Milan in realtà se non fossero intervenuti problemi legati alle spropositate commissioni richieste dal procuratore avrebbe già annunciato l’acquisto di Joshua Zirkzee, il ventitreenne centravanti olandese protagonista assoluto nel Bologna rivelazione di Thiago Motta.

I rossoneri avevano già chiuso l’operazione, avendo trovato l’accordo con il giocatore sull’ingaggio e comunicato al Bologna l’intenzione di versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Ma i 15 milioni di commissioni pretesi dall’agente Kia Joorabchian hanno bloccato tutto.

La trattativa non è ancora saltata anche perché il Milan si fa comunque forte dell’intesa raggiunta con Zirkzee, ma nel frattempo altri club si sono fatti avanti approfittando di uno stallo del tutto inatteso. In primis alcune società di primo piano della Premier League che stanno bussando con insistenza alla porta di Joorabchian.

Zirkzee, futuro tutto da scrivere: il Milan non ha perso le speranze

Il Manchester United su tutti sembra nutrire un particolare interesse nei confronti dell’attaccante olandese scartato a suo tempo dal Bayern Monaco. I Red Devils sono ancora indietro rispetto al Milan ma sembrano godere di migliori relazioni con il procuratore dell’attaccante orange.

La novità delle ultime ore arriva direttamente dal ritiro dell’Olanda ad Euro 2024: Zirkzee, convocato dal ct olandese Ronald Koeman ma finora mai utilizzato, è concentrato solo sulla gara valida per gli ottavi di finale che vede gli arancioni vedersela con l’Austria.

Zirkzee, la decisione è definitiva: cosa ha detto al suo procuratore

Il centravanti del Bologna avrebbe comunicato al suo potentissimo e influente procuratore di non voler affrontare in questo momento la questione legata al suo futuro professionale. Solo ed esclusivamente al termine degli Europei si siederà intorno a un tavolo per prendere una decisione definitiva.

Questa mossa di Zirkzee tiene in vita le speranze del Milan di poter centrare l’obiettivo numero uno di questa sessione di mercato. Nel frattempo i dirigenti rossoneri stanno valutando eventuali alternative: la più suggestiva si chiama Romelu Lukaku.