Sei ancora libero? Ti prendiamo a parametro zero: arriva Szczesny a metà settembre | Titolare e protagonista

Dopo l’addio alla Juventus, Wojciech Szczesny è svincolato: nuova avventura per lui all’orizzonte, si può chiudere a settembre.

Al termine di una parentesi ampia, inaugurata con il ruolo di vice-Buffon e proseguita con la conquista del posto da titolare – con una lunga serie di trofei sollevati al cielo (l’ultimo in ordine cronologico è la Coppa Italia 2023/2024) – le strade di Wojciech Szczesny e della Juventus si sono separate.

Un addio nobile, consumatosi con grande rispetto dimostrato da entrambe le parti in causa. La Vecchia Signora, in seguito al cambio di allenatore, ha scelto di puntare su un profilo più giovane e pronto al grande salto: si tratta di Michele Di Gregorio, acquistato dal Monza nella sessione estiva di trattative.

Per “Tek”, dunque, le porte della Continassa si sono definitivamente chiuse, ma il polacco si è mostrato a parole e a fatti ampiamente riconoscente nei confronti del club, sottolineando che “quando la tua squadra ha bisogno di te, devi rispondere presente”. Tradotto: se la Juventus ha deciso così, è giusto accettare la scelta ed essere grati per gli anni trascorsi insieme.

Un gesto nobile, che denota ulteriormente lo spessore morale e umano dell’estremo difensore. Quale sarà, dunque, il suo futuro? Attualmente il giocatore è svincolato ed è libero di abbracciare nuove avventure. In tal senso, si sta registrando qualche movimento…

Szczesny, quale futuro dopo la Juventus? Spunta una proposta interessante

Se l’opzione Monza pare essere ormai definitivamente tramontata (occhio però al “Condor” Galliani, avvezzo a sorprese di mercato, soprattutto a ridosso della sua chiusura), Szczesny potrebbe comunque non correre il rischio di restare fermo a lungo.

In particolare, segnali di grande interesse nei suoi confronti stanno giungendo direttamente dall’altra parte dell’Atlantico e a inviarli sono alcuni team che militano nella MLS, la massima divisione calcistica a stelle e strisce. Un campionato il cui appeal sta crescendo anno dopo anno, nel quale, fra gli altri, milita anche un certo Lionel Messi…

Wojciech Szczesny sta per trovare l’America? La situazione

Indubbiamente, l’approdo negli States di un giocatore del calibro di Szczesny non farebbe che rafforzare l’immagine della Major League Soccer, giovando all’intero movimento calcistico americano. Il portiere polacco, dal canto suo, potrebbe trovare proprio in questo torneo nuovi stimoli e rilanciare la sua carriera, ergendosi a leader della squadra di cui si troverà a difendere i pali.

Senza dimenticare i suoi familiari, che sarebbero entusiasti – stando a quanto trapela direttamente dagli USA – di trasferirsi in un nuovo continente. Il Toronto degli italiani Bernardeschi e Lorenzo Insigne potrebbe per esempio prendere in seria considerazione l’ipotesi Szczesny, ma attenzione anche al Los Angeles FC di Olivier Giroud (e nel quale ha militato Giorgio Chiellini, pilastro del mondo Juve).