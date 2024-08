Guarda chi si rivede: Marcos Alonso a parametro zero | Chiudono l’affare il 1° settembre

Marcos Alonso arriva a parametro zero, il terzino torna di moda: affare chiuso entro il 1o settembre

Dopo una lunga carriera in Premier League, condita anche con titoli e grandi soddisfazioni a livello personale e collettivo, Marcos Alonso nel 2022 era volato in Liga per accasarsi al Barcellona. L’avventura catalana per il terzino ex Fiorentina però, anche causata dalla grande competizione sulla fascia, non è andata come ci si aspettava.

A 33 anni di età Alonso ha chiuso la sua avventura in blaugrana con 29 presenze in campionato, in due anni, e una rete segnata. Un bottino magro, che non ha convinto la società a rinnovare il contratto lo scorso giugno, in scadenza nel 2024. Il madrileno è rimasto dunque senza squadra, e adesso a fine agosto sta ancora cercando una collazione.

Per lui le offerte non sono mancate nel cuore del mercato, ma niente si è ancora concretizzato. Tanto che lo spagnolo a poche ore dalla chiusura della finestra estiva, potrebbe rappresentare la classica opportunità di fine mercato per diverse squadre improntati, anche del nostro campionato.

Torna di moda Marcos Alonso

Con l’inizio ufficiale della nuova stagione, tornare sul mercato significa anche tappare i buchi. Gli inconvenienti ad agosto sono sempre dietro l’angolo, che siano chiavi tattiche da sistemare per i nuovi allenatori, o magari banalmente infortuni che lasciano scoperti interi reparti.

Ecco perché il nome di Marcos Alonso, ancora svincolato, rimane caldo, perfino per alcuni club della Serie A che monitorano la situazione – lo spagnolo era stato accostato anche all’Inter nelle scorse settimane -. Al momento la pista più concreta sarebbe però quella della permanenza in Liga secondo quanto riportato nelle scorse ore dai media spagnoli.

Il Siviglia su Marcos Alonso

Come riportato da Marca, Marcos Alonso sarebbe vicino all’approdo a Siviglia, per rimanere in Liga e concludere la carriera ad alti livelli. Il giocatore cercherà di firmare uno degli ultimi contratti importanti della sua carriera (classe 1990) e la destinazione sarebbe gradita al nativo di Madrid, che accetterà solamente proposte da club di livello.

L’ex Chelsea e Barca dovrebbe in caso di trasferimento in Andalusia però abbassare le sue pretese di ingaggio, molto elevato in Catalogna dove percepiva circa 5 milioni di euro netti. Il Siviglia ha appena ceduto Acuna al River Plate, e starebbe cercando un terzino affidabile, la trattativa può decollare proprio negli ultimi giorni di mercato.