Infortunio Deulofeu: c’è l’annuncio che non ti aspetti | Ritorno in campo

Deulofeu non vede l’ora di tornare in campo. Nelle scorse ore è arrivato il comunicato riguardante le sue condizioni fisiche.

Era il 22 gennaio 2023 quando Deulofeu ha vestito per l’ultima volta la maglia dell’Udinese. Poi l’infortunio, e il lunghissimo calvario fatto di operazioni a una gamba malata che sembrava non guarire. Dal canto suo il club friulano ha sempre fatto sapere al giocatore che un posto in squadra ci sarebbe stato sempre per lui, quando sarebbe stato in grado di tornare a giocare.

Adesso quel momento sembra più vicino, dopo tanta fatica e tantissimi allenamenti, il giocatore potrebbe essere pronto a tornare a breve in campo. Ovviamente con la maglia bianconera, visto che il suo contratto non è stato risolto e che – nonostante le difficoltà – Deulofeu farebbe ancor parte della rosa.

Nelle ultime ore sono arrivate novità direttamente dal giocatore, che ha aggiornato tutti sul suo stato fisico. Il campionato appena cominciato potrebbe essere quello giusto per ricominciare. Ecco cosa ha scritto su Instagram Deulofeu.

Deulofeu, il calvario: “Ho rischiato di perdere tutto”

Lo scorso luglio il giocatore, dopo un periodo di lunghissimo silenzio con i media, si era lasciato andare in una intervista a Cronache di Spogliatoio. Il giocatore aveva tolto ogni condizionale, e affermato una volta per tutte che sarebbe tornato in campo, nonostante i gravi guai fisici.

“La mia carriera era a rischio, con una gamba così malata. Operazioni, operazioni, operazioni, ho rischiato di perde tutto e non ho toccato la palla per 1 anno e mezzo“. Adesso però potrebbe essere arrivato il momento buono per Deulofeu, dopo un calvario durato quasi 2 anni.

Deulofeu, l’annuncio sui social

Dopo il calvario lunghissimo dell’ex Milan, il popolo di Udine si aspettava un ritorno in campo proprio in questa stagione. Lo aveva comunicato, seppur in maniera criptica, lo stesso catalano che nelle scorse ore ha condiviso una serie di post sui suoi canali ufficiali abbastanza promettenti.

Come riporta il portale MondoUdinese.it, Deulofeu vuole tornare a giocare entro il 2025, e sul suo profilo ha condiviso una serie di sedute di allenamento, tra affondi e allunghi, scatti e altri esercizi. La scritta in didascalia ha poi lasciato intendere che il giocatore sta recuperando: “Blieve“, ossia, crederci. Insomma, l’Udinese è sempre più vicina a riabbracciare il suo capitano.