TMW: “Palermo, visite mediche per Baniya: stasera la firma. I dettagli del contratto”

Visite mediche in corso per Baniya con il Palermo. A riportarlo è il giornalista palermitano Alessio Alaimo che su “TMW” riporta anche i dettagli del contratto.

Il Palermo era alla ricerca dell’innesto difensivo in sostituzione di Simon Graves, passato agli olandesi del PEC Zwolle. Il nome individuato era quello di Rayyan Baniya, calciatore turco classe 1999 attualmente in forza al Trabzonspor, e in passato già in Italia con un percorso diviso tra Mantova e Renate, e sarà proprio lui a vestire la maglia rosanero. Al J Medical di Torino (struttura alla quale si appoggia anche il club siciliano), sono in corso le visite mediche del giocatore, che stasera firmerà il contatto.

La formula del suo passaggio sarà in prestito oneroso (circa 500.000 euro) con diritto di riscatto, che, se esercitato, porterà a un contratto quadriennale, successivo a quello per la stagione attualmente in corso. Difficile però capire se sarà poi già a disposizione per la sfida di domani contro la Cremonese, ma al massimo lo si vedrà arruolato per l’incontro del weekend contro il Cosenza.