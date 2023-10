Secolo XIX: "Alvini fa la conta: Kouda e Bandinelli in dubbio"

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara tra Palermo e Spezia.

Il tecnico, dopo la conferenza stampa di ieri, ha diretto il penultimo allenamento ricavando alcune informazioni. Hristov, pollice alto La buona notizia riguarda Hristov: il bulgaro tornerà fra i convocati fra una settimana contro il Cosenza, esattamente come era nei piani di recupero iniziali. Il centrale è apparso pienamente recuperato dal problema al soleo di qualche settimana fa e sta recuperando la migliore condizione.

Qualche dubbio resta su Kouda e Bandinelli (due titolari) che destavano alcune perplessità anche nella giornata di ieri. Il trequartista ha vissuto una settimana di allenamenti specifici per un principio di infiammazione pubalgia: dovrebbe essere regolarmente fra i convocati ma partire dalla panchina. Per il centrocampista invece postumi di una contusione alla spalla. Oggi in programma la rifinitura, poi la partenza per la Sicilia.