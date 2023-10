L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sulla gara che lo Spezia affronterà contro il Palermo.

Sarà uno Spezia con qualche dubbio di formazione ma tanta grinta quello che si presenterà alla difficile trasferta di Palermo. Gli aquilotti vogliono dare continuità alla miniserie positiva che ha anticipato la sosta e che ha portato 5 punti in 3 partite contro un avversario che ha l’obiettivo dichiarato di prendersi la vetta e rispondere alla capolista Parma.

I rosanero hanno perso Coulibaly per infortunio ma hanno tutti a disposizione, mentre Alvini dovrà fare uno slalom. Fuori Mühl per infortunio, torna Bertola e sono da capire le condizioni di Bandinelli, mentre Kouda si accomoderà in panchina. Possibili chances per Cassata e Verde, che potrebbero così trovare spazio dall’inizio così come Moro in avanti, rigenerato dalla pausa.