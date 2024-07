Se lo fanno scappare durante la riunione: stiamo trattando per Sergio Ramos | Ultimo flamenco in Serie A

Bomba clamorosa per quanto riguarda l’ex capitano del Real Madrid: approdo imminente nel nostro campionato per la leggenda spagnola.

E’ stata una carriera clamorosa quella disputata da Sergio Ramos. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Siviglia lo spagnolo è passato al Real Madrid. Ed è proprio con i Blancos che è diventato una vera e propria leggenda di questo sport. Con la maglia delle Merengues ha vinto praticamente di tutto. Stessa cosa con quella della nazionale spagnola, dove si è laureato due volte campione d’Europa e una campione del Mondo.

Dopo essere stato per anni una colonna e capitano dei Galacticos però Ramos ha deciso di andarsene. Prima ha affrontato un’esperienza biennale al PSG, mentre la scorsa estate ha deciso di tornare proprio al Siviglia, squadra che come abbiamo detto lo ha lanciato. Scaduto il contratto con gli andalusi però adesso il calciatore si trova svincolato, e a 38 anni compiuti non ha alcuna intenzione di ritirarsi.

Ed è per questo motivo che nel corso delle ultime settimane sempre nuove ipotesi riguardanti il suo futuro si stanno facendo avanti. L’ultima in ordine di tempo però è davvero clamorosa. A quanto pare infatti il classe 1986 è pronto per trasferirsi a parametro zero in Serie A, concedendosi un’ultima grande occasione nel calcio che conta prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Un club italiano vuole Sergio Ramos

In questa sessione estiva di mercato il Como sta sbalordendo tutti. Sono tanti i calciatori di livello e di grande caratura internazionale che i lariani stanno mettendo sotto contratto. Ma non è finita qui. L’ultima ipotesi clamorosa saltata in testa a Cesc Fabregas è quella di portare Sergio Ramos sulle rive del lago.

I due sono ex compagni avendo giocato insieme con la nazionale Roja, e per questo motivo il tecnico proverà a convincerlo ad accettare. Allo stesso modo poi l’allenatore può far leva sulla carta Varane, che insieme a Ramos ha composto una coppia vincente nella difesa del Real Madrid per diversi anni.

Il Como continua a sognare

Anche se ad oggi quelle su Sergio Ramos sono delle semplici voci di mercato, il Como sogna davvero di ricomporre una coppia difensiva che ha fatto la storia del calcio.

Allo stesso tempo però c’è da dire che sull’ex capitano del Real Madrid è forte la concorrenza di MLS e Arabia Saudita.