Prestito con diritto di riscatto: o così o niente | De Ligt torna in Italia, prima proposta al Bayern

Il trasferimento al Manchester United è in bilico, così De Ligt potrebbe tornare in Serie A: c’è una big su di lui.

Matthijs De Ligt potrebbe clamorosamente fare ritorno in Serie A. Il difensore del Bayern Monaco è sul mercato e, com’è noto, su di lui si è fiondato in tempi non sospetti il Manchester United. Il trasferimento in Premier League stuzzica non poco la fantasia dell’olandese, che ha già espresso il suo benestare e sarebbe felice di indossare la casacca dei Red Devils.

C’è un “però”: la trattativa fra i due club si è arenata senza preavviso, in quanto non si è raggiunta un’intesa circa il costo del cartellino del centrale. In particolare, i bavaresi avrebbero già rispedito al mittente un’offerta ritenuta non adeguata al valore del calciatore.

Stando alle indiscrezioni raccolte e diffuse dalla “Bild”, lo United avrebbe proposto 30 milioni di euro più 5 di bonus per De Ligt, con quest’ultimo che avrebbe già discusso circa il suo ruolo in squadra con il tecnico Erik ten Hag.

Tale mossa, tuttavia, non avrebbe sortito gli effetti sperati, tanto che il Bayern Monaco avrebbe deciso di sospendere le negoziazioni con la società inglese fino a quando questa non attribuirà al colosso olandese una valutazione idonea alle sue qualità tecniche e tattiche.

De Ligt verso il ritorno in Italia: la destinazione è pazzesca

In queste ore è così spuntata una destinazione sorprendente per il 24enne di Leiderdorp, che gli consentirebbe di riabbracciare l’Italia e quel campionato di Serie A che, dopo gli ottimi esordi in prima squadra all’Ajax, l’ha visto consacrarsi e divenire un autentico top player nel suo ruolo.

Si tratterebbe, per giunta, di un clamoroso ritorno, in quanto sulle tracce di Matthijs De Ligt sembrerebbe esserci proprio la Juventus di Thiago Motta, a caccia di un difensore dopo aver visto praticamente sfumare l’affare Riccardo Calafiori, in predicato di accasarsi all’Arsenal.

De Ligt esulta in maglia Juventus (foto LaPresse) – ILovePalermoCalcio.com

Matthijs De Ligt torna alla Juventus? La situazione

Indubbiamente le doti difensive di De Ligt tornerebbero estremamente utili alla Vecchia Signora e l’amministratore delegato Cristiano Giuntoli, sempre molto attento e attivo in sede di trattative, potrebbe proporre al Bayern Monaco un prestito per un anno con diritto di riscatto a favore del club zebrato.

Il classe 1999, dal canto suo, conosce già il calcio italiano e la fisicità della Serie A e proprio questi aspetti potrebbero costituire un punto di forza per quanto concerne la sua candidatura per il pacchetto arretrato. Restano eventualmente da comprendere le richieste economiche del giocatore e, parallelamente, l’andamento della trattativa tra la Juventus e il Nizza per Todibo, segnalato in queste ore molto vicino all’approdo a Torino. La suggestione De Ligt, nel frattempo, resiste sullo sfondo…