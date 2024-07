Questo è il nostro contratto: accetti ora o vai dove vuoi | Alexis Sanchez n°10 e capitano: proposta folle in Serie A

Il fenomeno cileno, svincolato dopo la scadenza contrattuale con l’Inter, rimarrà in Italia: un club punta tutto su di lui.

E’ stato uno dei talenti più cristallini Alexis Sanchez. Esploso all’Udinese, il Nino Maravilla si è trasferito al Barcellona, dove ha fatto molto bene negli anni d’oro dei catalani. Il meglio di sé però il cileno lo ha dato con la maglia dell’Arsenal, dove è diventato un vero e proprio simbolo del club londinese. Meno bene la sua esperienza a Manchester, durata pochi anni e che ha sancito il suo ritorno in Serie A.

Fu l’Inter infatti a riportarlo nel bel paese qualche anno fa, dove ci è rimasto per due stagioni prima di passare al Marsiglia. Ma dopo una sola annata in Francia il calciatore è tornato a vestire la maglia nerazzurra. Quello scorso però è stato di sicuro l’ultimo campionato in nerazzurro per il fantasista. Il suo contratto in scadenza non è stato rinnovato, e di conseguenza al momento si trova svincolato.

In casi del genere le voci di mercato si susseguono numerose, ma quella che sembra stia prendendo il sopravvento nelle ultime ore è davvero incredibile. A quanto pare infatti Sanchez ha ricevuto una proposta concreta da un club italiano, pronto ad offrirgli la maglia numero 10 e la fascia di capitano pur di prenderlo. L’attaccante però deve sbrigarsi a decidere, visto che la società ha fretta.

Destinazione da non credere per Sanchez

Si sta facendo sempre più concreta l’opportunità di vedere ancora una volta Alexis Sanchez con la maglia dell’Udinese. Il giocatore, lanciato nel grande calcio proprio dai friulani, viene accostato continuamente alla squadra della famiglia Pozzo.

A conferma di ciò poi nelle scorse ore sono arrivate le parole del direttore tecnico del club bianconero Gianluca Nani, che ai microfoni di TV12 ha parlato così di questa opportunità: ”Cosa posso dire su Sanchez? Udine e il Friuli sono casa sua. Quando vorrà tornare lo aspetteremo a braccia aperte”.

Udine sogna il grande ritorno

La speranza tra i tifosi e tutto l’ambiente bianconero è aumentata a dismisura dopo le parole del dirigente. Sanchez non è un sogno proibito, e potrebbe davvero tornare ad Udine.

Adesso la decisione spetta solo a lui, indeciso tra il ritorno in Cile, una nuova esperienza in Ligue 1 e la romantica opzione di vestire ancora una volta la maglia del club friulano.