Il ministro Lucia Azzolina, ipotizza misure a sostegno delle famiglie nel caso in cui, per un contagio in una classe, gli studenti debbano stare a casa in quarantena. Sono stati ipotizzati una sorta di incentivi per fare stare a casa i padri come riporta “Repubblica.it”.

«Ho discusso ieri con alcuni colleghi di governo. Mi piacerebbe che si studiassero modi per incentivare la funzione di cura da parte degli uomini, la turnazione» dice Azzolina. In che modo? «Ci stiamo lavorando. Le donne sono state le più penalizzate, anche nel lockdown, e siamo tutti d’accordo che non possa passare dall’emergenza il ritorno a vecchi schemi, la retorica degli angeli del focolare. Non è necessariamente la donna a dover rimanere a casa. Questa potrebbe essere l’occasione per modernizzare il Paese anche da quel punto di vista. Va incentivato il fatto che siano anche i papà a prendersi cura dei figli».