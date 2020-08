Il nuovo tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha parlato questa mattina in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da “Calcioternano.it”: «La mia base di partenza è il 4-2-3-1 ma dipende anche dallo sviluppo delle partita potrò giocare con il trequartista e le due punte. Io devo mettere i calciatori nella maniera di esprimersi al massimo. A me interessa vincere e non il modulo per arrivare all’obiettivo finale. Falletti e Biondi? Preferirei guardare altrove e non ai calciatori del Catania. Falletti averlo nel sistema di gioco che penso è un giocatore importante e per la città rappresenterebbe un qualcosa di trascinante. Non è facile e quindi lavoriamo anche su altri profili ma la società sta provando a prendere l’uruguaiano. Le operazioni in entrata sono collegate alle uscite. Bisogna arrivare a 22 over».