L’emergenza Coronavirus sta scemando in Italia, i contagi calano di giorno in giorno. Con ogni probabilità a settembre gli studenti torneranno in classe, ma ancora non sono stabilite con chiarezza le regole da seguire. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” l’idea è quella di rendere la mascherina obbligatoria per gli insegnanti e gli studenti dai 6 anni in su. Oltre naturalmente al distanziamento sociale nelle classi di almeno un metro e mezzo.