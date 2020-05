Nuovi dati allarmanti per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus, infatti in Calabria nelle ultime 72 ore sono morte 3 persone. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” si tratta di due donne, rispettivamente di 94 e 87 anni, e un uomo di 59 anni. Per il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza, Mario Marino: “Siamo di fronte ad una coda dell’epidemia di aprile”.