Intervenuto ai microfoni di “Restodelcalcio.com”, Tommaso Scuffia, estremo difensore classe ’91, si è espresso così in merito al divario, sempre meno evidente, tra la serie C e la Serie D: «Negli ultimi dieci anni qualcosa è cambiato, la Serie D è migliorata dal punto di vista tecnico e inoltre è sempre un campionato molto duro e maschio. Col passare degli anni il divario con la C si è assottigliato, senza dimenticare che l’impegno resta pressochè lo stesso per noi calciatori, ovvio che poi ci sono casi limite come Bari, Palermo e poche altre realtà, ma parliamo di piazze che centrano poco anche con la C. Oggi, a 28 anni, sento di potermi rimettere in gioco in entrambe le categorie».