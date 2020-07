Stamane la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accertati gli adempimenti previsti dalle norme e esaminati gli atti ha definito ben 35 condanne per i club tra Serie D e Futsal.

I PIU’ COLPITI

Il club più colpito è il Corigliano Calabro, che dovrà versare circa 31mila Euro ai propri ex tesserati, a ruota seguono Savona (16.8mila Euro), Marsala (14.5mila Euro) e Santarcangelo (oltre 11mila Euro). La singola sanzione più alta al Santarcangelo, 11.2mila Euro da corrispondere al calciatore Michele Moroni, segue a ruota la Nuova Napoli Nord ex Granata 1924 che dovrà corrispondere 10mila Euro al calciatore Felice Prevete, chiude il podio il Marsala che dovrà versare 9.8mila Euro a Maurizio Maraucci.

Di seguito nel dettaglio la situazione del girone I:

Biancavilla: € 5.000 (tutti nei confronti del collaboratore alla gestione sportiva Finocchiaro)

Marsala: € 14.450 (Maraucci € 9.800, Giardina € 2.400, Mazzara € 2.350)

Tra le altre società del girone I di serie D condannate al pagamento dopo le vertenze dei tesserati troviamo anche:

Corigliano Calabro: € 31.130,54 (Cocimano € 9.166,66, Zappalà € 7.845,16, Bettini € 9.798,72, Corticchia € 4.320)

Nola: € 6.050 (Esposito € 6.050)

Palmese: € 3.133,33 (Della Guardia € 3.133,33)

Roccella: € 5.625 (Strumbo € 1.525, Cordova € 4.100)

San Tommaso: € 7.500 (Branicki € 7.500)