La Premiership scozzese ha annunciato oggi che i club hanno ritenuto all’unanimità che il campionato non può continuare. La stagione è stata dichiarata conclusa e il Celtic è stato incoronato campione di Scozia. Si tratta del 51° titolo per gli hoops, il nono consecutivo. Altro verdetto decretato la retrocessione degli Hearts in Championship, ex squadra del centrocampista del Palermo Malaury Martin.