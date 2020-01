Mano durissima del Questo di Potenza dopo gli scontri avvenuti tra i tifosi della Vultur Rionero e del Melfi. Trasferte vietate alle due tifoserie, in particolare per i bianconeri per tutta la stagione, e 29 provvedimenti Daspo. Il tifoso del Melfi Salvatore Laspagnoletta resterà in carcere con l’accusa di omicidio per la morte di Tucciariello.