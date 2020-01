L’edizione odierna de “Il Quotidiano del Sud” parla della vicenda legata alla volontà del patron del Corigliano Nucaro intenzionato a stravolgere la società. Mancano pochi giorni alla sfida contro il Biancavilla e c’è ancora attesa – si legge – rispetto alla comunicazione che svelerà dove verrà giocata la gara. Il patron Nucaro, a tal proposito era stato chiaro «A partire dal prossimo turno di campionato, ad esclusione del recupero che si giocherà di mercoledì qui, tutte le gare in casa verranno giocate a Rossano, e la squadra qui al “Brillia” non ci metterà più piede» (LEGGI QUI), e le polemiche unite alle contestazioni non sembrano fermarsi. Il gruppo degli “Skizzati”, non vuole in nessun modo che la propria squadra del cuore vada a giocare nello stadio degli eterni rivali della Rossanese. L’hashstag #nucarovattene sta spopolando sui social e la tifoserie organizzata sta manifestando tutto il suo dissenso.