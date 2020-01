Attraverso un comunicato ufficiale, il Marsala ha preso posizione in merito al caso Padulano, ecco quanto si legge: “Il Marsala Calcio, in seguito a quanto accaduto domenica scorsa durante una trasmissione in onda presso un’emittente televisiva palermitana, si dissocia e prende le distanze a propria tutela e a tutela del proprio tesserato Fabio Padulano. La società azzurra si dichiara estranea e rimanda al mittente ogni frase in questione, ritenendola unicamente frutto di “pura fantasia”. Il Marsala Calcio tiene altresì a precisare che la formazione è e resterà sempre una scelta esclusiva dell’allenatore, in base alle esigenze tecniche di ogni partita.

A tal proposito mister Terranova aggiunge: – Nella mia carriera non ho mai subito pressioni, nè tanto meno a Marsala. Nessuno si è mai permesso d’interferire nel mio lavoro – Il Marsala non può pertanto accettare ogni forma “d’ironica comunicazione” che vada a ledere la propria immagine e quella dei propri calciatori. Riteniamo chiuso l’argomento, imbarazzante e privo di ogni fondamento”.