Finalmente Daniele De Rossi ha potuto riprovare il brivido di andare in Curva Sud e tifare come un normale ultrà. Sui social girano alcuni video in cui lo stesso De Rossi canta cori contro i tifosi della Lazio, nel bel mezzo del tifo più caldo giallorosso. Quei cori che almeno una volta nella vita ognuni persona ha cantato. In particolare è partito un coro sulle mamme dei laziali e De Rossi canta: “alla mamma del laziale… je piace er sesso orale”.