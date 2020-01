L’edizione online de “Il Giornale di Sicilia” riporta di una polemica innalzata verso la sentenza a dir poco particolare di un giudice per aver vietato l’uso del pallone in un oratorio. È accaduto a Palermo dove il giudice civile ha emesso una sentenza dando ragione a cinque condomini che avevano denunciato, nel 2017, una “rumorosità intollerabile” per cui all’oratorio della parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù non si potrà più giocare a pallone. La notizia è riportata dall’Agi. Come scrive “gds.it” il giudice non ha fatto sconti, imponendo, come si evince dall’ordinanza di 18 fitte cartelle visionata dall’Agi, restrizioni più ampie di quelle richieste, entrando dettagliatamente nel merito dell’operatività della struttura. La comunità guidata dai Fratelli missionari della misericordia, ha deciso a grande maggioranza di presentare reclamo per provare a ribaltare il verdetto.