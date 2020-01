Intervenuto durante “Filo diretto” il difensore dell’Acireale Amedeo Silvestri ha ammesso la sua voglia di tornare a giocare al Palermo, la squadra della sua città dove ha svolto la trafila del settore giovanile. Ecco le sue parole: «Se mi piacerebbe tornare a giocare al Palermo in futuro? Credo che sia scontato che mi piacerebbe, anche perché sono palermitano e sono cresciuto nel settore giovanile della società rosanero. Partita vinta contro i rosanero? Era sicuramente una partita a cui tenevo molto, anche perché sugli spalti c’erano tanti miei parenti, amici e conoscenti. Devo ammettere che ho provato un effetto particolare ad entrare allo stadio “Renzo Barbera”, ancora tutto vuoto, prima del riscaldamento anche perché aveva tanto tempo che non entravo in quel impianto sportivo. Tuttavia, in partita, l’emozione è passata perché poi c’è stata la massima concentrazione».