Scomparsa Schillaci, Lagalla arriva al Barbera: “Totò un palermitano verace”

Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla arrivato al Renzo Barbera per l’ultimo saluto a Totò Schillaci si è espresso ai microfoni dei giornalisti presenti rilasciando le seguenti parole:

«È un giorno triste per Palermo e per lo sport italiano e il mondo del calcio. Il motivo per il quale abbiamo voluto la Camera ardente qui, un luogo come dire familiare per Totò, quel campo di calcio che è stato il suo palcoscenico sulla quale si è esibito prestigiosamente per tanti anni, ma restando un palermitano e un uomo, questo è quello che nel saluto finale conta. Alla famiglia ho detto di essere orgogliosi di un tributo così alto e il prestigio dello sport italiano ha portato un palermitano verace che era tornato a Palermo. Funerali? Non abbiamo notizie certe ma credo saranno venerdì alle 11.30 in Cattedrale».