Scomparsa Schillaci, allo stadio arriva Mirri: «Totò simbolo di riscatto»

Arriva anche Dario Mirri allo stadio per l’ultimo saluto a Totò Schillaci, il presidente del Palermo ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni dei giornalisti presenti:

«Ricordo personale? I ricordi sono quelli di tutti i palermitani che ci sentivamo orgogliosi di avere un palermitano che ci stava portando alla conquista del campionato del mondo. Credo che sia il ricordo mio e di una generazione che ha avuto in Totò Schillaci la rappresentazione del riscatto. Lui è stato il più grande calciatore italiano e palermitano nel mondo. Abbiamo voluto riportare Totò in questo stadio a casa sua in occasione della presentazione della squadra in D. Lui voleva giocare fortemente nel Palermo ma non c’è mai riuscito. Portò una sua maglia, non gliel’abbiamo data noi. Con Totò ci siamo incontrati fino a qualche settimane fa in area. Dedicare qualcosa in questo stadio? Ancora penso sia prematuro parlarne, il sindaco e l’amministrazione comunale faranno le considerazioni più opportune, io da tifoso e appassionato dico che sicuramente il ricordo più bello è quello di renderci orgogliosi nel mondo. Aveva un’umiltà e una fame dovuta alle sofferenze della sua gioventù, molti palermitani si sono ritrovati in lui».