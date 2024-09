Scomparsa Schillaci, allo stadio arriva Schifani: «Vicini alla famiglia»

Al Renzo Barbera è stata allestita la Camera ardente di Totò Schillaci scomparso questa mattina al Civico di Palermo.

Allo stadio è arrivato anche il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani che ai microfoni dei giornalisti presenti ha rilasciato le seguenti parole:

«È il momento del silenzio e del rispetto del dolore dei parenti e di tutti gli italiani. Era mio dovere venire qui non soltanto come rappresentante della Regione ma come cittadino palermitano. Siamo vicini alla famiglia, ho manifestato tutta la mia solidarietà e il mio affetto nei confronti di una persona riservata e un grande campione che rimane impresso nei nostri cuori. Cosa ha rappresentato per Palermo? Un calciatore che ha portato la città di Palermo ad essere riconosciuta nel mondo con la sua militanza in Nazionale e di questo ne siamo grati».