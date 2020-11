«A livello economico, i danni sono incalcolabili. E’ normale che gli imprevisti impattino sul bilancio, ma a ora non si può dire con esattezza da qui a fine stagione cosa succederà, dipenderà tutto da quanto il virus colpirà le squadre. Considerando però tutte le spese, il danno è altissimo: c’è da fare una quarantena obbligatori, i tamponi ogni due giorni, le visite post negativizzazione che per un singolo si aggirano intorno ai 500 euro… non sono cifre piccole. In più c’è da considerare l’impatto sportivo, devastante: basti pensare che per avere un calciatore che è stato positivo occorrono dai 20 ai 25 giorni».

Sono le parole del direttore generale Marco Scianò del Piacenza, squadra di serie C, rilasciate ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”.





«Stop ai campionati? Assolutamente no, sarebbe ancora peggio. Si fermerebbero gli sponsor ma ci sarebbero comunque spese da sostenere, non sarebbe davvero sostenibile. Occorrerebbe, semmai, rivedere appunto i protocolli».