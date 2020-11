Alessio Sabbione, centrale del Bari, ha parlato a “TeleBari”, media partner ufficiale della “SSC Bari”.

Ecco le sue dichiarazioni riprese dal sito ufficiale dei galletti:





«Sappiamo bene che il nostro compito sarà quello di fare più punti possibile, ma non deve essere un peso; il campionato è ancora lungo e non serve guardare a cosa fanno gli altri, ma pensare solo al nostro cammino. Dobbiamo continuare a lavorare, dare il massimo ad ogni allenamento mettendoci tutte le nostre forze. Serve trovare continuità nei risultati, trovare la giusta costanza; il gruppo c’è, ci sono giocatori forti e sappiamo quale è il nostro obiettivo. A livello personale, rispetto allo scorso anno non è cambiato molto, ci sono indicazioni differenti sui concetti di gioco, ma con la giusta umiltà sapremo interpretarli al meglio. Giochiamo per vincere e siamo concentrati sul nostro obiettivo».