Schira: “Palermo, niente riscatto per Traoré: tornerà al Milan”

Breve ma per nulla intensa l’esperienza di Chaka Trorè al Palermo. Come scrive il giornalista Nicolò Schira l’attaccante non verrà riscattato dai rosanero e farà ritorno al Milan.

Ecco quanto scritto:

“Il Palermo non attiverà l’opzione di acquisto (€ 8M + 2M di bonus) per Chaka Traorè, che tornerà al Milan e potrà giocare per Milan Under 23 in Lega Pro”.

#Palermo won’t trigger the option to buy (€8M + 2M as bonuses) for Chaka #Traorè, who will return to #ACMilan and he could play for #Milan Under 23 in Lega Pro. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2024