Schira: “Genoa, Sassuolo e Palermo pensano a Possanzini per la prossima stagione”

Attraverso il proprio sito ufficiale il giornalista Nicolò Schira si sofferma su Davide Possanzini accostandolo a tre club per la prossima stagione, tra questi il Palermo.

Davide Possanzini sta incantando alla guida del Mantova: con un gioco convincente e codificato, i biancorossi stanno dominando il girone A della Serie C e sognano la promozione.

Una situazione che, stando a quanto abbiamo appreso in esclusiva, potrebbe svoltare la carriera del tecnico. Genoa, Sassuolo e Palermo pensano a lui per la prossima stagione, che potrebbe dunque anche vederlo fare il doppio salto dalla C alla A.