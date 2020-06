Il giornalista della “Gazzetta dello Sport” Nicolò Schira, ha parlato anche del Palermo e di Fabio Caserta nel corso del suo editoriale per “Tuttoc.com”. Ecco quanto si legge: “Infine il capitolo panchine: a Palermo sono fiduciosi di strappare il si di Fabio Caserta, che al Renzo Barbera è stato protagonista da calciatore. Un colpo da Novanta per la categoria, visto che l’allenatore di Melito ha dimostrato di essere uno dei tecnici giovani più promettenti come testimonia l’ottimo triennio al timone della Juve Stabia. Certo lasciare la B per ripartire dalla Lega Pro rischia di essere un azzardo, anche se quella rosanero è una piazza che per blasone e tradizione c’entra poco con questa categoria”.