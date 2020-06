Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Sicilia”, ieri mattina, l’amministratore unico del Catania Gianluca Astorina si è presentato al Tribunale per essere sentito e per chiedere ai commissari di avere a disposizione le somme per ora bloccate per girarle ai calciatori che aspettano gli stipendi di gennaio e di febbraio. Ciò che è emerso è che questa richiesta gli è stata negata. Le somme, pertanto, restano bloccate.