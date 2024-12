Schira: “Balotelli-Genoa, si valuta anche la rescissione”

Potrebbe concludersi dopo pochi mesi l’avventura al Genoa di Mario Balotelli. Arrivato in rossoblù su richiesta di mister Alberto Gilardino, poi esonerato, l’attaccante ha faticato a trovare spazio con Patrick Vieira. Oggi assente nella vittoria del Grifone ad Empoli per via di un’influenza, il futuro dell’ex giocatore del Brescia potrebbe subire degli sviluppi. Come riporta Nicolò Schira sul proprio profilo “X”, Super Mario vorrebbe più spazio e avrebbe già ricevuto delle proposte. Con il mercato di gennaio alle porte, non è esclusa la rescissione contrattuale tra le parti.

The termination of the contract is among the options on the table between #Genoa and Mario #Balotelli. Reflections ongoing. #transfers https://t.co/oxAOwrkFod — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2024