Mourinho chiama Trigoria: vuoi venire con me a Istanbul? Un altro volo prenotato per la Turchia

Lo Special One è pronto a depredare la sua ex squadra: messo nel mirino il calciatore giallorosso per rafforzare la rosa del Fenerbahce.

La sessione di mercato di gennaio è ormai sempre più vicina alla sua apertura. Nonostante però non ci sia ancora il via libera ufficiale, i club hanno già iniziato a parlare dei vari affari. Le trattative infatti vengono imbastite sin da subito, consentendo così i trasferimenti dei giocatori il prima possibile.

In casa romanista c’è grande fermento, nonostante già in estate siano stati fatti diversi movimenti. In particolar modo però adesso si parla di alcune uscite, anche piuttosto importanti. Una su tutte riguarda quella di Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino infatti sembra essere finito sul taccuino del Galatasaray, che spinge per averlo.

I dialoghi tra le parti proseguono, e a breve potremmo avere novità da questo punto di vista. Oltre al campione del mondo però c’è un altro calciatore pronto a comprare un biglietto aereo per la Turchia. Questo infatti è stato chiamato proprio da José Mourinho, pronto a depredare la sua ex squadra lasciando i tifosi senza parole.

Roma scippata dal suo ex allenatore

Lo Special One in passato, dopo il suo approdo al Fenerbahce, ha dichiarato di non volere in rosa calciatori avuti alla Roma. Affermazioni quasi polemiche le sue, dovute forse a come si è conclusa la sua esperienza nella Capitale. La sua opinione però non è cambiata affatto.

Il tecnico lusitano infatti pare essere interessato ad un giocatore della rosa giallorossa, ma questo è arrivato la scorsa estate. Si tratta di Mario Hermoso, centrale difensivo spagnolo preso pochi mesi fa a parametro zero dalla Magica, e che non sta riuscendo ad imporsi. Ragion per cui dunque si appresta a fare le valigie.

Nuova rivoluzione a Trigoria

Visto l’andamento pessimo della squadra, i Friedkin hanno pensato, in accordo con Claudio Ranieri, di mettere in atto una nuova rivoluzione in casa giallorossa già a gennaio. In questo modo diversi calciatori farebbero le valigie.

E tra questi appunto spicca Mario Hermoso, pronto a liberare un posto, a far risparmiare un pesante ingaggio alla società, e magari a consentire anche una buona plusvalenza, essendo appunto arrivato a titolo gratuito qualche mese fa.