Di Marzio: “Salernitana, contatti con il Como per Cerri. La situazione”

Con il mercato invernale alle porte, la Salernitana è già al lavoro per studiare tutte le possibili mosse utili alla risalita della classifica. I granata, infatti, si trovano attualmente diciottesimi con 18 punti: un bottino altamente al di sotto le aspettative. Secondo Gianlucadimarzio.com uno dei reparti che verrà sicuramente ritoccato è l’attacco. Il club campano avrebbe già contattato il Como per sondare la pista Alberto Cerri, uno degli esuberi principali della squadra di Fabregas.

L’idea della Salernitana è quella di portare l’ex Cagliari alla corte di Colantuono con la formula del prestito: la trattativa era abbastanza avviata ma poi c’è stato un rallentamento dovuto ai risultati sul campo. La gara contro il Catanzaro sarà infatti l’ultima chance per il tecnico granata per mantenere la panchina. Prima di accelerare, il direttore sportivo Gianluca Petrachi aspetta l’esito della sfida contro i calabresi in quanto, in caso di esonero di Colantuono, potrebbero ovviamente cambiare alcuni obiettivi di mercato in base alle richieste dell’eventuale nuovo allenatore.