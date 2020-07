Si è svolto questa mattina, nella sede dell’AMAT, un’evento che ha visto premiato Totò Schillaci a trent’anni dalla vittoria del titolo di capocannoniere di Italia ’90. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante: «Allenatore giusto? Non lo so. L’allenatore è importante e fondamentale, ma ci vogliono i giocatori. Chiunque arriva arriva in una grande piazza. La società deve contribuire ad acquistare i giocatori perché Palermo è una grande piazza».