Si è svolto questa mattina, nella sede dell’AMAT, un’evento che ha visto premiato Totò Schillaci a trent’anni dalla vittoria del titolo di capocannoniere di Italia ’90. Alla celebrazione ha partecipato anche Rosario Argento, responsabile del settore giovanile del Palermo. Queste le sue dichiarazioni: «La società sta lavorando per il centro sportivo e noi siamo in attesa. Non so se basterà per tutte le squadre del settore giovanile, compreso anche la sezione femminile che è fondamentale. Non se riusciremo a fare tutto in un centro, specie per le attività più piccole. Quest’anno avremo il campo di Tommaso Natale solo per noi, quindi lo sfrutteremo tutta la giornata. Il campo di Carini lo utilizzeremo solo per le squadre più grandi, cioè Berretti e Allievi. Allenatori confermati? A questo sta lavorando Rinaudo».