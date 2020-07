Si è svolto questa mattina, nella sede dell’AMAT, un’evento che ha visto premiato Totò Schillaci a trent’anni dalla vittoria del titolo di capocannoniere di Italia ’90. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante: «Io sono contento che il Palermo ha vinto il campionato. Faccio il tifo per questa società. Oggi si ritrova in Lega Pro e deve fare una squadra competitiva. Io sono positivo, speriamo che questa società possa far ritornare l’entusiasmo e che questo presidente possa contribuire economicamente, con la gente che dimostra il proprio affetto andando allo stadio».