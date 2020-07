Decisione drastica quella presa dal comune di Luino, in provincia di Varese, che ha chiuso il locale luna park dopo aver constatato che troppa gente si assembrava tra le giostre senza distanze e mascherine. Cancelli chiusi per la struttura lunedì e martedì per ordine del sindaco della cittadina lombarda. “Nelle serate dell’11 e 12 luglio ai clienti del parco divertimenti non è stato fatto rispettare da parte degli esercenti […] l’obbligo di indossare le mascherine e la misurazione della temperatura per l’intero periodo di apertura del parco” ha ricordato il sindaco di Luino Andrea Pellicini spiegando i motivi della decisione.