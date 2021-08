Mario Balotelli, per i tifosi dell’Adana Demirspor, resta un stella mondiale.

Reduce dall’ennesimo tentativo di ripartenza non andato a buon fine con la maglia del Monza – 6 gol in 13 presenze, ma un contributo alla causa minore di quanto facciano intuire i numeri – l’ex nazionale azzurro ha sposato la causa dell’ambizioso club neopromosso in Süper Lig, convinto soprattutto dallo stipendio faraonico garantitogli dall’effervescente presidente Murat Sancak: 5 milioni netti all’anno per 3 anni, ennesimo capolavoro del solito Mino Raiola.

Questo il video con l’accoglienza in terra turca: