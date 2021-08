Attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, la Juventus ha reso noto che “nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento”.

Tutto il gruppo squadra si trova ancora in bolla. Brunori, nuovo attaccante del Palermo, aspetta ancora di poter arrivare in Sicilia. Il via libera verrà dato, salvo altre situazioni, nel fine settimana.