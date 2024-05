Scatta la clausola nel contratto: rinnovo automatico fino al 2025 | Una panchina in Serie A è totalmente blindata

La prima panchina della Seria A confermata per il prossimo anno. Rinnovo di contratto fino al 2025 automatico

La Serie A vede la prima conferma per la panchina, dopo i primi verdetti del campo della penultima giornata. Il campionato è ormai quasi deciso e dopo che diverse squadre si sono già assicurate i propri obiettivi rimane ancora qualcosa da giocarsi nella 38esima giornata.

Una giornata lunghissima, che inizierà giovedì con la gara tra Cagliari e Fiorentina. I sardi sono già sicuri della salvezza dopo la vittoria a Reggio Emilia contro un Sassuolo destinato – proprio a causa della sconfitta nello scontro diretto – alla Serie B. E terminerà con Verona Inter la serata di domenica 26 maggio.

Tra le tante deluse del campionato, tra le zone alte e quelle della parte destra della classifica, sono tanti gli allenatori che rischiano il posto, e diversi quelli già salutati dal club. Ma ci sono anche diverse conferme per la stagione 2025. Una di questa è arrivata in automatico, dopo la vittoria della scorsa domenica.

Rinnovo automatico: l’allenatore rimane anche l’anno prossimo

Con i verdetti Champions già archiviati, adesso la Roma è in attesa della finale di Europa League per capire se il sesto posto sarà valido per accedere alla massima competizione europea, rimangono ancora alcuni posti per l’Europa ma è la lotta salvezza a tenere banco nelle ultime settimane di Serie A.

Tante le delusioni ma anche i momenti di festa. Uno di questo ha riguardato il Verona, uscita vittoriosa contro la Salernitana. I gialloblu si sono assicurati la salvezza aritmeticamente battendo i campani per 2-1 in trasferta e compiendo una grande impresa, soprattutto considerando i tanti giovani in campo e le cessioni importanti di gennaio. In tutto questo ad essere premiato dalla società è stato l’allenatore, Marco Baroni, il quale contratto prevedeva il rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di salvezza.

Marco Baroni ringrazia: “Un gruppo unito”

Il Verona è riuscito nell’impresa. Probabilmente di quelle in lotta per non retrocedere la squadra veneta è quella che più si è meritata la permanenza in Serie A. L’allenatore Marco Baroni ha voluto con un post sui social, nel post partita di Salernitana-Verona 1-2, ringraziare tifosi e calciatori.

“Un gruppo unito – si legge nel post condiviso su Instagram – Ringrazio i giocatori, la società ma soprattutto i nostri tifosi. Non hanno mai smesso di crederci”. Adesso Baroni si gode il rinnovo di contratto, e pensa già alla prossima stagione.