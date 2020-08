Sono trascorsi ben 13 anni dall’ultima volta che un italiano fu in grado di vincere la Scarpa d’Oro, 13 anni da quando un altro bomber di una capitolina, Francesco Totti, riuscì, con le sue 26 reti, ad alzare al cielo l’ambito trofeo ed ora possiamo ufficialmente dire che il miglior attaccante d’Europa è tornato ad essere tricolore: Ciro Immobile ha vinto l’edizione 2020 della Scarpa d’Oro. L’ultimo avversario che avrebbe potuto mettergli i bastoni fra le ruote era Cristiano Ronaldo, ma la mancata convocazione del fenomeno portoghese per l’incontro fra Juventus e Roma consegna di diritto il premio al centravanti della Lazio. 35 reti, 70 punti totali ed ancora una partita da giocare per coronare una stagione straordinaria raggiungendo e magari superando il record stabilito 4 anni fa da Gonzalo Higuain (36 gol). L’attaccante di Torre Annunziata interrompe dunque un dominio incontrastato della Liga che, grazie soprattutto alla presenza degli alieni Messi e Ronaldo, stava facendo incetta di Scarpe d’Oro: dal 2009 al 2019, sono stati 6 i trionfi per la Pulce argentina, 3 per CR7 (di cui uno in condivisione con Suarez, allora in forza al Liverpool) ed uno a testa per Diego Forlan e Luis Suarez, rispettivamente nel 2009 e nel 2016. Immobile diventa il terzo italiano, dopo Luca Toni ed il già citato Totti, a vincere questo sempre acceso duello fra numeri 9 ed almeno per questa stagione Messi, Suarez, Cristiano Ronaldo e Lewandowski saranno costretti ad inchinarsi dinnanzi a re Ciro, orgoglio italiano e vera stella azzurra in vista dell’Europeo che si disputerà la prossima estate.

Di seguito vi proponiamo la lista dei vincitori della Scarpa d’Oro dal 1997, anno in cui vennero inseriti i gradi competitività dei vari campionati europei:

1996/97: Ronaldo, Barcellona (34 gol)

1997/98: Nikos Mahclas, Vitesse (34 gol)

1998/99: Jardel, Porto (36 gol)

1999/00: Kevin Phillips, Sunderland (30 gol)

2000/01: Henrik Larsson, Celtic Glasgow (35 gol)

2001/02: Jardel, Porto (42 gol)

2002/03: Roy Makaay, Deportivo La Coruña (29 gol)

2003/04: Thierry Henry, Arsenal (30 gol)

2004/05: Thierry Henry, Arsenal e Diego Forlàn, Villareal (25 gol)

2005/06: Luca Toni, Fiorentina (31 gol)

2006/07: Francesco Totti, Roma (26 gol)

2007/08: Cristiano Ronaldo, Manchester United (31 gol)

2008/09: Diego Forlàn, Atletico Madrid (32 gol)

2009/10: Lionel Messi, Barcellona (34 gol)

2010/11: Cristiano Ronaldo, Real Madrid (40 gol)

2011/12: Lionel Messi, Barcellona (50 gol)

2012/13: Lionel Messi, Barcellona (46 gol)

2013/14: Cristiano Ronaldo, Real Madrid e Luis Suarez, Liverpool (31 gol)

2014/15: Cristiano Ronaldo, Real Madrid (48 gol)

2015/16: Luis Suarez, Barcellona (40 gol)

2016/17: Lionel Messi, Barcellona (37 gol)

2017/18: Lionel Messi, Barcellona (34 gol)

2018/19: Lionel Messi, Barcellona (36 gol)

2019/20: Ciro Immobile, Lazio (35 gol*)