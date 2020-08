Attraverso i propri canali ufficiali, l’Akragas ha comunicato l’ingaggio di Andrea Punzi, difensore palermitano classe ’97 che in passato ha militato nel vivaio rosanero. In basso, il comunicato integrale del club:

“Nuovo e importante colpo di mercato per l’Akragas della presidente Sonia Giordano. La società biancoazzurra rinforza il reparto difensivo con l’innesto di Andrea Punzi, originario di Palermo, classe ’97, alto un metro e 82 centimetri. Andrea Punzi è un difensore centrale e lo scorso anno ha vestito la maglia del Palazzolo in Eccellenza. L’atleta può vantare un curriculum di tutto rispetto per aver militato in serie C con il Siracusa e la Paganese. Andrea Punzi è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palermo fino ad indossare la maglia della formazione Primavera A. E’ un difensore roccioso e veloce, con un grandissimo senso della posizione ed è molto abile nei colpi di testa”.