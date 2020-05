La rabbia per le scarcerazioni dei boss, arriva da più parti come riporta “Repubblica.it”: «Da Palermo me ne sono dovuto andare dopo aver denunciato gli esattori del pizzo di Brancaccio – sussurra Santo Lobocchiaro – il capomafia del quartiere è invece tornato dal carcere. «Mi fa rabbia pensare che io invece sia dovuto andare via da Palermo per cercare un lavoro – dice – Ho fatto tanti mestieri umili: il lavapiatti, il contadino, il bagnino. Adesso, con l’emergenza Coronavirus, sono disoccupato. E spero che arrivi presto il risarcimento che un giudice a Palermo mi ha assegnato, condannando i mafiosi che avevo denunciato”.