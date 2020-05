Il Ds della Reggina Massimo Taibi ha parlato al “Corriere dello Sport” alla vigilia dell’assemblea di Lega Pro. Ecco le sue parole: «Le società di Serie C faranno fatica a ripartire. La preoccupazione forte però è legata a quello che si farà dopo. A questo punto appare assolutamente indispensabile parlare del futuro. É un argomento importante verso cui non molti hanno rivolto attenzione. Per noi qualsiasi soluzione andrà bene. Se si chiude a questo punto ci sta bene. Analogamente siamo pronti a tornare in campo per concludere il campionato. Aspettiamo lo svolgimento dell’Assemblea di Lega Pro e la decisione che verrà assunta. Se non si dovesse tornare in campo la promozione di Monza, Vicenza e Reggina è la soluzione giusta. La vocina che vorrebbe la cancellazione del campionato appare assolutamente irricevibile».